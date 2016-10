FOTO: Mladi lev pobeg plačal z življenjem

BERLIN – Oskrbniki nemškega živalskega vrta so pred nekaj tedni bili prisiljeni ubiti mladega leva, potem ko je s še enim pobegnil iz ograde. Pomirjevalo, s katerim so ga nameravali omamiti, namreč ni delovalo. »Zelo žalostno se je končalo, a nismo imeli druge izbire,« je dejal direktor živalskega vrta v Leipzigu Jörg Junhold. Aktivisti, ki se borijo za pravice živali, so skočili v zrak in zahtevajo podrobno preiskavo in pojasnilo, zakaj je morala žival umreti.



Poldrugo leto stara leva Majo in Motshegetsi sta se iz kletke izmuznila v park okoli 8.40, tik preden se vrt odpre za obiskovalce. Oskrbniki so šli nemudoma v akcijo, park so zaprli, da leva ne bi pobegnila ven, v mesto, in ju začeli loviti. Pomagali so si s premičnimi ograjami in enega kmalu spravili nazaj, od koder je ušel. »Maja smo ujeli in Motshegetsija zadeli s pomirjevalom, tako smo upali, da se levji pobeg ne bo končal z izgubo življenja,« je dejal Junhold. A so oskrbniki ugotovili, da nimajo nadzora nad situacijo, da pomirjevalo ne deluje, zato je eden ustrelil Motshegetsija in ga ubil. »Varnost ljudi je vendarle na prvem mestu,« je še povedal direktor.



Leva, izvirata iz Namibije, sta v Leipzig prišla prejšnji mesec, in sicer iz živalskega vrta v Baslu. Nekaj tednov sta se privajala na novi dom, preden so ju spustili v kletko, kjer so ju lahko občudovali obiskovalci. Kako sta pobegnila, v četrtek zvečer še ni bilo jasno. »Pobeg nas je presenetil, ograjen prostor imamo že 15 let in seveda predvidevamo, da je varen,« pravi Junhold in še, da so obiskovalci vsekakor varni.



Nekaj podobnega se je zgodilo julija v Baruthu, južno od Berlina. Pobegnila sta leva, tistikrat je bila kriva človeška napaka, a na srečo še živita. Eden se je v kletko vrnil sam, drugega pa so uspešno omamili in potem vrnili v ogrado.