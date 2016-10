FOTO: Miloš (24) tragično umrl

CHICAGO – Miloš Grujić (24) po rodu Srb, natančneje iz Novega Sada, je v torek tragično končal pod težo cevi, ki so padle s tovornjaka. Pod seboj so pokopale ambicioznega mladeniča, ki je študiral na fakulteti za šport v Novem Sadu.

V ZDA je odpotoval v sklopu programa Work and travel, vendar se je nameraval vrniti in zaključiti šolanje. Miloš je vozil tovornjak in prav med dostavo vodovodnih cevi se je zgodila tragična nesreča, poroča Blic.