FOTO: Matea pustili umreti: razkrite dodatne podrobnosti o njegovi smrti

ZAGREB – Pred enim od zagrebških blokov je umrl Mateo G., ki se je s prijatelji do jutranjih ur zabaval v klubu, nato pa so se odpravili v stanovanje Endija Filipa Šprljana . Zdaj hrvaški mediji poročajo o dodatnih podrobnostih dogajanja v stanovanju.

Mateo G. Foto: Facebook

Po informacijah, ki so jih vpleteni dali policiji, so po druženju in skupnem uživanju drog vsi zaspali. Čez nekaj časa je nesrečni Mateo začel hropsti. Drugi so ugotovili, da je z njim nekaj narobe, in mu, tako vsaj pravijo, želeli pomagati. Odnesli so ga pod prho, da bi prišel k zavesti, in ga masirali, vendar se stanje ni izboljšalo. Nasprotno, fant je pomodrel, šlo je le še na slabše, prisotni pa so se ustrašili, kaj bo, ko bodo v stanovanje prišli policisti. Zato so ga odnesli pred blok in tam poklicali na pomoč, češ da so ga našli tam. Reševalci so ga na parkirišču oživljali, vendar neuspešno.

Na dan pa prihajajo tudi podrobnosti o lastniku stanovanja, 43-letnem Šprljanu. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi z nepremičninskimi posli v preteklosti bajno služil, nato pa zašel v droge. Trenutno je v zaporu, ker je trem mladim omogočil, da se pri njem doma drogirajo, pa tudi zaradi tega, ker 21-letnemu Mateu ni zagotovil ustrezne pomoči. Šprljan je nekoč bil, tako je povedal preiskovalcem, perspektiven športnik in podjetnik. Resno se je ukvarjal s hokejem, njegovo nepremičninsko podjetje je poslovalo odlično. Prav denar pa naj bi ga vodil na pot opojnih substanc. Padel je v slabo družbo, začel se je drogirati, kljub zdravljenju se iz pekla ni izvlekel. Zaradi mamil je bil že v preteklosti obsojen na pogojno kazen, menda pa naj bi dobro služil tudi z igranjem pokra.