FOTO: Marija (14) izginila med dopustom na Hrvaškem. Policija jo išče

SPLIT – Pogrešana je mladoletna Marija Marinela Grgić (14), ki prihaja iz Nemčije. Pogrešanje so prijavili starši, potem ko je 14. avgusta ponoči odšla iz apartmaja v Tučepih (blizu Makarske) in izginila.

Visoka je 157 centimetrov in je močnejše postave. Ima do ramen segajoče lase kostanjeve barve in svetlomodre oči. Odlično govori hrvaško in nemško. Ko je izginila, je bila oblečena v kratko belo majico in kratke hlače roza barve ter obuta v črne športne copate.

Če o primeru kaj veste, obvestite policijo.