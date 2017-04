FOTO: Mama in sin v gorečem avtu: slišali so njune krike, pomagati niso mogli

SRBOBRAN – Srbijo je pretresla nova tragedija na cesti, v kateri so življenje izgubili 33-letna Kornelija Bećinski, njen 12-letni sin Nikola in 29-letna Stoja Ljubišić, poročajo srbski mediji. Trije nesrečneži so umrli v grozljivih mukah, ko se je njihov renault zaletel v VW pola na cesti Srbobran–Feketić. Kmetje, ki so na bližnjih poljih sejali koruzo, so zaslišali krike in takoj pritekli na pomoč, vendar jim niso mogli pomagati. V nesreči sta se huje poškodovala tudi 35-letna zakonca Ana in Dejan Bažant.

Okoliščine nesreče še niso popolnoma jasne. Vozili sta trčili v ostrem ovinku, avto, v katerem so bili Kornelija, Nikola in Stoja, pa je zletel s ceste in se vžgal. »Kornelija, Nikola in Stoja so živi zgoreli. Kmetje so slišali njihove krike in jim poskušali pomagati, ampak je bilo nemogoče. Avto je gorel, ognja pa niso mogli pogasiti,« je povedal eden od sorodnikov umrle Kornelije.

Kornelija, voznica renaulta, je bila mati samohranilka, zakonca Bažant, ki imata tudi sama dva mladoletna otroka, pa sta v bolnišnici, pri čemer je Ana še vedno v komi.