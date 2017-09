FOTO: Malček se je zagozdil v vodnjaku

PEKING – Komaj 20-mesecev star deček iz Xiana v kitajski provinci Shaanxi je bil deset ur ujet v temnem podzemlju, potem ko je padel v 45 metrov globok ozek vodnjak. Na srečo se je zataknil približno 10 metrov globoko. Ko se je zgodila nesreča, sta zanj skrbela dedek in babica. Iz hiše sta ga peljala, da bi se igral in gibal na zraku. Po nesreči je prihitela je njegova mama in ga klicala, da ne bi zaspal. Na prizorišče so pripeljali večje število delovnih strojev in začelo se je kopanje, saj je bila luknja, v katero je otrok padel, široka le 30 centimetrov. V odprtino so dovajali kisik, da je lažje dihal, prav tako so mu dali hrano in vodo.

Po dolgih desetih urah so dečka v soboto zvečer le rešili. Na srečo je utrpel le manjše poškodbe in v bolnišnici že dobro okreva. Reševalci so ob vodnjaku najprej skopali gromozansko vzporedno jamo. Delali so globoko v noč in si svetili z žarometi. Ko so dosegli globino, na kateri se je zataknil malček, so začeli kopati nov, vodoravni rov oziroma predor, skozi katerega so otroka na koncu rešili. Čeprav se je vse dobro končalo, se je vmes že zdelo, da jim ne bo uspelo. Sredi kopanja se je sprožil zemeljski plaz, tako da so morali uporabiti še vrv. Starši so jokali od sreče, ko so otročička končno stisnili k sebi.