FOTO: Lov za moškim, ki naj bi bil povezan z eksplozijo: Lahko je oborožen!

NEW YORK – Z bombnim napadom v soseski Chelsea, v katerem je bilo ranjenih 29 ljudi, naj bi bil povezan 28-letni Ahmad Khan Rahami, poroča CNN. Ameriška policija je sporočila, da je Rahami državljan ZDA, ki izvira iz Afganistana, in je prebivalec New Jerseyja.

Ahmad Khan Rahami, 28, sought in connection with Chelsea bombing, NYPD spokesman tweets. https://t.co/KJDhyP01wT pic.twitter.com/n55cwtmUx5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 19 September 2016

Kot smo poročali je bomba eksplodirala ob smetnjaku na 23. ulici in ranila 29 oseb, ki so v nedeljo zjutraj že zapustile bolnišnice. Kamere, ki jih je po terorističnih napadih 11. septembra 2001 v mestu več kot listja in trave, so pred eksplozijo posnele moškega, ki vleče za seboj torbo na kolesih. Zdaj so moškega identificirali in za njim razpisali tiralico.