FOTO: Londonski pokol: umrla je v naročju zaročenca

LONDON – Kanadčanka, ki je umrla v sobotnem napadu v Londonu, je, potem ko jo je terorist zabodel, izdihnila v rokah zaročenca. Christine Archibald (30) ne bi razumela, zakaj toliko krutosti, je v izjavi za javnost sporočila njena družina. Njeno ime se je pojavilo prvo na seznamu sedmih smrtnih žrtev.

Zaročenec Tyler Ferguson jo je držal v naročju, ko je umrla, je sporočila njegova sestra: »Sinoči je moj bratec v Londonu izgubil ljubezen svojega življenja.« Vsem, ki ga poznajo, je sporočila še, naj mu stojijo ob strani, saj so njo njegove solze po telefonu popolnoma iztirile.

Christine se je sicer v Evropo preselila prav zato, da bi tam zaživela s svojim zaročencem, a ju je kruto usoda že na začetku skupne poti ločila. »Obžalujemo izgubo naše ljubljene hčerke in sestre. V svojem srcu je imela prostor za vsakogar in močno je verjela, da si vsak zasluži biti cenjen in spoštovan,« so zapisali. Delala je v zatočišču za brezdomce in jim pomagala po svojih močeh, potem pa se je preselila čez lužo k zaročencu. »Prosimo, počastite spomin na njo, tako da svet naredite boljši. Darujte svoj čas zavetišču za brezdomce,« še pravijo.