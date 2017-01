FOTO: Ljubljančan (24) padel 40 m v globino

MOKRINE – Naši severni sosedje imajo – v nasprotju s slovenskimi smučarskimi središči – prednost številnih prog nad dva tisoč metri, ki že vse pobeljene vabijo ljubitelje strmin. Eno tovrstnih smučišč so Mokrine (Nassfeld), ki so zaradi bližine – dobrih sto kilometrov od Ljubljane – magnet tudi za številne Slovence.



Pred tremi dnevi je bil Šmohor (Hermagor) pri Mokrinah z izmerjenimi –14,8 stopinje najhladnejši kraj ne le na avstrijskem Koroškem, ampak v vsej Avstriji. Ob tem je Josef Eineter, inšpektor policijskega okraja Šmohor, opozoril: »Proge so zasnežene, ob progah pa ni snega, zato so možnosti poškodb tačas zelo velike.« Ob tem je še dodal, da so smučarji za razmere na progi prehitri, »številni nimajo več nadzora nad smučmi«.



V ponedeljek dopoldne se je po FIS-progi na Mokrinah smučal tudi 24-letni Ljubljančan, ki pa ga je že po prvem zavoju s proge odneslo prek strmega, kamnitega pobočja (naklon je kar 35-odstotni), da je pristal 40 metrov nižje. Odnesel jo je z zlomom roke, odrgninami in modricami, lahko pa bi bilo precej huje, je poudaril tudi inšpektor Eineter: »Res je imel srečo, sprva namreč nismo izključili možnosti poškodbe hrbtenice.«



Reševalce je na Slovenčev padec opozoril drug smučar, a prič ni bilo. Ko so prispeli gorski reševalci, je bil prvi dober znak, da je Ljubljančan odgovarjal na njihova vprašanja, toda zgolj z nosili ga niso mogli rešiti s strmine, zato so ga dvignili v reševalni helikopter ter odpeljali v deželno bolnišnico v Beljaku (Villach). V isti bolnišnici so že dan poprej, v nedeljo popoldne, sprejeli 45-letnega Slovenca, ki je na smučišču Tromeja (Dreiländereck) doživel hud padec, ki se je zgodil – po policijskem poročilu – zaradi njegove krivde. Po prvi pomoči na smučišču so ga z reševalnim helikopterjem odpeljali v beljaško bolnišnico. Policijska poročila pri obeh Slovencih navajajo hude poškodbe.