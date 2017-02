FOTO: Lev ju je napadel med česanjem

TOKIO – Lev je napadel in močno ranil skrbnika, uslužbenca japonskega podjetja, ki posoja živali za potrebe zabavne industrije. Desetletni samec je bil priklenjen v kletki, kjer so ga pripravljali za napovedano fotografiranje, a je nenadoma postal agresiven, piše v policijskem poročilu. Napadel je 55-letno žensko in 28-letnega moškega, pogrizel ju je po glavi in nogah; čeprav sta bila huje ranjena, sta bila vseskozi pri zavesti.



Lev je v lasti produkcijskega podjetja Shonan Animal Production, ki živali posoja za potrebe televizije in filma (imajo 15 levov), tik pred napadom pa sta ga uslužbenca umivala in česala. Ko je lev napadel, je bila tam še ena ženska, stara okoli 20 let, a ni bila ranjena. Lev ni pobegnil, saj je bil ves čas priklenjen v kletki. Kaj je vznemirilo žival, da je napadla, še ni znano, incident v Nariti, na vzhodnem robu prestolnice, policija še preiskuje – tudi morebitno zlorabo oziroma slabo ravnanje z živalmi. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1972 in je največja agencija za živali na Japonskem; imajo kar 400 živali, ki sodelujejo pri snemanjih teve oglasov in oddaj. Leta 2010 so se preselili v Narito, kjer imajo približno 10.000 kvadratnih metrov zemljišča.