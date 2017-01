FOTO: Letalo vojske pomotoma bombardiralo begunsko taborišče

KANO – Nigerijsko vojaško letalo je danes v zračnem napadu na begunsko taborišče v Nigeriji ubilo najmanj 52 ljudi, 120 ljudi pa ranilo, je sporočila nevladna organizacija Zdravniki brez meja (MSF). Nigerijski predsednik Muhamadu Buhari je potrdil, da je letalo bombo na taborišče odvrglo po pomoti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Do napada na begunsko taborišče Rann na severovzhodu Nigerije blizu meje s Kamerunom, kjer so nameščeni ljudje, ki so zbežali pred nasiljem džihadistične skupine Boko Haram, je prišlo danes okoli 9. ure po lokalnem času. Buhari je izrazil sožalje svojcem in ranjenim ter povedal, da so bili tarča letalskega napada džihadisti Boko Harama. Števila mrtvih in ranjenih ni sporočil.

General Lucky Irabor, ki poveljuje vojaškim operacijam proti Boko Haramu, je potrdil, da so bili tarča napada džihadisti, a so bili žal zadeti civilisti. Tudi on ni mogel potrditi števila žrtev, dejal je le, da so bili ubiti civilisti, ranjeni pa so bili tudi lokalni humanitarni delavci Rdečega križa in MSF.

Zdravniki brez meja so sporočili, da je bilo ubitih najmanj 52 ljudi, 120 jih je ranjenih. MSF je napad označil za šok in nesprejemljivo dejanje. Zdravniške in kirurške ekipe v Kamerunu in Čadu so že pripravljene, da pomagajo oskrbeti ranjence, pravijo v MSF, kjer so dodali, da skušajo ljudem v taborišču in ranjenim že pomagati. Mednarodni odbor Rdečega križa je sporočil, da je med mrtvimi tudi šest nigerijskih delavcev Rdečega križa, 13 pa jih je ranjenih.

Islamistična teroristična skupina Boko Haram, ki želi vzpostaviti šeriatsko pravo, že leta izvaja napade v Nigeriji, pa tudi v sosednjem Čadu, Nigru in Kamerunu. Od leta 2009 je v nasilju v teh državah umrlo najmanj 20.000 ljudi, s svojih domov pa je zbežalo okoli 2,7 milijona ljudi.