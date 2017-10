FOTO: Letalo strmoglavilo v morje

ABIDJAN – Danes nekaj minut po vzletu je v morje na območju Slonokoščene obale strmoglavilo tovorno letalo. Najmanj štiri osebe so umrle. Ostanke letala so našli, iz njega pa so odstranili dve pokojni osebi, še dve pa morajo.

Priče pravijo, da sta dve osebi letalsko nesrečo preživeli.