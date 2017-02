FOTO: Lepa televizijka naj bi prala mafijski denar

SALVADOR – Salvadorska policija je v obsežni protimafijski raciji aretirala priljubljeno in glamurozno televizijsko voditeljico Pamelo Posada. Osumljena je, da je razvpitemu narkokartelu Sinaloa prek svojih kozmetičnih podjetij pomagala pri pranju denarja. Pamela zatrjuje, da je nedolžna in da ni del mednarodne mreže tihotapcev z mamili.



Policisti so poleg Posadove aretirali še 25 ljudi, večinoma ribičev, ki so osumljeni sodelovanja pri tihotapljenju kokaina iz južnoameriškega Ekvadorja v Srednjo Ameriko in ZDA: menda naj bi vsak teden iz Ekvadorja v Gvatemalo dostavili po pol tone omamnega belega praška. Kakor je povedal pravosodni minister Mauricio Ramirez Landaverde, so ribiči tihotapcem priskrbeli gorivo, hrano in prenočišče, poleg tega so jih obveščali o premikih salvadorskih varnostnih sil. Ko je kokain prispel v Gvatemalo, je nato potoval naprej skozi Mehiko do svojega glavnega cilja – Združenih držav Amerike.

