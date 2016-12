FOTO: Laški godbeniki v nesreči letala izgubili prijatelja

Novica o nesreči ruskega vojaškega letala z osmimi člani posadke in 84 potniki na krovu, ki je strmoglavilo v Črno morje, se je dotaknila tudi ljudi v Sloveniji, ki so ponesrečene osebno poznali. Kot je znano, ni preživel nihče, poleg devetih novinarjev, znane ruske humanitarke Elizabete Glinka in vojaškega osebja so umrli tudi vsi člani profesionalnega vojaškega zbora in plesne skupine Alexandrov Ensemble, znanega tudi kot zbor Rdeče armade, ki bi morali igrati na proslavi ob novem letu za ruske vojake v Siriji.



Slovensko-rusko prijateljstvo



Med potniki je bil tudi Valerij Kalilov, imel je čin generala podpolkovnika, ki ga je dobil po glasbeni plati, obenem pa je bil glasbeni direktor festivala vojaških in promenadnih orkestrov Spasskaya Tower, ki se vsako leto odvija v Moskvi. Na njem so bili letos kot edini iz Slovenije tudi člani Laške pihalne godbe z mažoretkami. Festival je trajal devet dni, od 27. avgusta do 4. septembra, in vsak dan so se na Rdečem trgu in drugje vrstili nastopi, ki so jih popestrili laški godbeniki z mažoretkami.



Gre za enega od največjih mednarodnih festivalov vojaških in promenadnih orkestrov. Letos je gostovalo 11 orkestrov iz 12 držav, vsak pa se je predstavil s svojo točko. Med najbolj obleganimi so bile prav laške mažoretke. Laščani pa so imeli čast, da so tudi osebno spoznali legendo Valerija Kalilova, glavnega dirigenta Putinovega orkestra ter zbora Rdeče armade.



»On je dirigiral vsem zbranim na odprtju in na zaključku tega festivala,« pove Gašper Salobir, dirigent in umetniški vodja Laške pihalne godbe, ki bo preminulega ohranil v lepem spominu. »Veliko sva se družila in vzpostavila zelo spoštljiv odnos. Zelo je cenil Slovenijo in tudi mi smo mu v hipu prirasli k srcu. Marsikaj ga je zanimalo o našem delovanju. Posebno zanimive so se mu zdele naše mažoretke, sploh pa se ni mogel načuditi, da smo vsi zgolj in samo amaterji. Sam sem imel poseben privilegij in dostop tudi do prostorov za odrom, kar drugim ni bilo dano,« je za Slovenske novice razkril Salobir, ki je bil tudi eden od šestih dirigentov, ki jih je Valerij Kalilov izbral, da so vsak dan dirigirali nastopajočim na festivalu Spasskaya Tower na Rdečem trgu v Moskvi.



Sicer je Kalilov vodenje vojaškega zbora Rdeče armade, katerega člani so bili na nesrečnem letalu, prevzel šele letos in je bila to zanj povsem nova funkcija. Sploh je bil Kalilov ena od najbolj varovanih osebnosti, tako rekoč zaupnik ruskega predsednika Vladimirja Putina, in so ga varovali pripadniki tajne službe, a tega, pravi Salobir, med festivalom v Moskvi sploh ni bilo mogoče zaznati.



Kalilova je v objektiv, skupaj z nekaterimi člani Laške pihalne godbe in Tomažem Strgarjem, organizatorjem odprave in nekdanjim vojaškim atašejem v Moskvi, ujel fotograf Rok Deželak, ki je spremljal in ovekovečil nastop laških godbenikov in mažoretk na gostovanju v Rusiji.

Dan žalovanja v Rusiji



V Rusiji je bil dan žalovanja, v Črnem morju pa se je nadaljevalo iskanje žrtev nedeljske letalske nesreče ruskega vojaškega letala z 92 ljudmi na krovu. V iskanju sodeluje več kot 3000 ljudi, vključno s potapljači, 39 ladij, ki preiskujejo območje v velikosti 100 kvadratnih kilometrov, ter letala, helikopterji in droni. Uporabljajo tudi podvodno opremo. Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenkova je iskanje zaradi globine in reliefnih značilnosti tal domnevnega območja nesreče zahtevno. Kot so sporočile ruske oblasti, je verjetnost, da je šlo za teroristični napad, majhna. Letalo tipa tupoljev 154 je z radarjev izginilo kmalu po vzletu v nedeljo ob 5.40 po lokalnem času. Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti bazi Kmeimim v Latakiji na zahodu Sirije.