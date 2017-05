FOTO: Kot v vojnem filmu: trupla so ležala povsod

MANCHESTER – Tragedijo na včerajšnjem koncertu v Areni Manchester, ko naj bi šlo za terorističen napad (policija tega še ni potrdila), očividci opisujejo kot v vojnem filmu. Po eksploziji nekaj po 22. uri je, kot smo že poročali , zavladal kaos. Ljudje so bežali, iz dvorane so se slišali kriki. Na koncertu so bili pretežno otroci in mladostniki.



Andyja, ki je v preddverju dvorane čakal ženo in hčer, je ob eksploziji vrglo na tla, za BBC. pa je povedal: »Ko sem se pobral in pogledal naokoli, sem povsod videl ležeče ljudi. Kakšnih 20 do 30 sem jih videl. Ne morem reči, ali so bili živi ali mrtvi, saj je bilo toliko krvi, da to težko opišem. Najprej sem stekel v dvorano, da najdem družino.« Andy je svoji ljubljeni našel nepoškodovani, toda mnogi otroci in mladostniki so ležali po tleh in kričali na pomoč.



Gary Walker je z ženo le nekaj metrov stran čakal na konec koncerta, da pobereta svoje otroke: »Slišali smo zadnjo pesem, nato pa nenadoma močan blisk in pok ter dim. Začutil sem bolečino v stopalu. Pogledal sem ženo, ki mi je rekla, da mora leči. Ranjena je v trebuh in nogo, jaz pa imam luknjo v stopalu, saj je tudi mene zadel delec eksploziva.«

Panika, kričanje, beg



Emma Johnson je z možem čakala hčeri, stari 15 in 17 let, ko je počilo. »Gotovo je bila bomba, moralo se je zgoditi v preddverju. Stala sva na vrhu stopnišča, blizu prodaje spominkov, ko se je razletelo steklo blizu mesta, kjer so prodajali spominke. Nato sva stekla po hčeri. K sreči sta nepoškodovani.«

Anna-Marie je na koncertu uživala s 13-letno hčerko. »Zavladala je absolutna panika. Veliko je bilo deklic, ki niso vedele, kaj narediti. Poskušala sem jih pomiriti. Varnostniki so bili povsem izgubljeni ...«