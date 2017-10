FOTO: Koncert smrti: več kot 50 mrtvih, več sto ranjenih

LAS VEGAS – V današnjem streljanju v Las Vegasu je bilo po najnovejših podatkih po poročanju New York Timesa ubito več kot 50 ljudi, več kot 200 je ranjenih. Kot je na novinarski konferenci še povedal šerif Joseph Lombardo, je bil napadalec prebivalec Las Vegasa, policija pa ga je ubila. Še vedno pa iščejo žensko, ki ga je spremljala.

Do streljanja je prišlo v nedeljo ob 22.30 po lokalnem času (danes ob 7.30 po srednjeevropskem) na glavni aveniji v Las Vegasu blizu igralnice Mandalay Bay na festivalu country glasbe na prostem .

Napadalec je po navedbah policije z 32. nadstropja hotela Mandalay Bay streljal na obiskovalce koncerta. Streljanje je trajalo več kot minuto. Med smrtnimi žrtvami je tudi več policistov, ki so se udeležili festivala kot obiskovalci in niso bili v službi. Dva med njimi sta ranjena, od tega je eden v kritičnem stanju, drugi pa je lažje ranjen.

Napadalec deloval sam?

Napadalca je policija ustrelila. Gre za 64-letnega Stephena Paddocka. Še vedno pa iščejo žensko, ki ga je spremljala. Šlo naj bi za žensko azijskega porekla Marilou Danley, ki je menda bila s strelcem v času napada.

Policija v Las Vegasu je pozvala vse očividce, ki imajo posnetke ali fotografije dogajanja v bližini hotela in igralnice Mandalay Bay, naj ji jih posredujejo, da bodo ugotovili, kaj natančno se je zgodilo in kdaj. Šerif Lombardo je javnost pozval tudi k pomoči pri iskanju dveh vozil z oznakami ameriške zvezne države Nevada, registriranih na napadalčevo ime. Motiva napada šerif ni omenil.

Tridnevni festival country glasbe Route 91 tokrat poteka prvič, današnji koncert pa naj bi pritegnil okoli 30.000 obiskovalcev.

