FOTO: Kaj je tako smešno mami iz pekla?

KALIFORNIJA – David in Louise Turpin, ki sta imela v ujetništvu svojih 13 otrok, sta morala vklenjena stopiti pred sodnika. Ta je odločil, da se otrokom ne smeta približati na manj kot 100 metrov. Glede na to, da bosta starša iz pekla verjetno preostanek življenja preživela za zapahi, se ta odločba nanaša predvsem na morebitne obiske otrok v zaporu, ki jih bodo oblasti na vsak način preprečile, poroča Daily Mail.

Po prebrani odločbi se je smehljala

Odločba, ki velja do leta 2021, Turpinovima prepoveduje tako neposredne kot tudi posredne stike s katerim koli od 13 otrok, ki so bili ob prihodu policistov sestradani in slabotni. Obramba odločitvi sodnika ni nasprotovala, prav tako se nista upirala starša iz pekla, kot so ju poimenovali. Louise se je po prebrani odločbi med posvetom z odvetnikom smehljala. Kaj točno se je zdelo kruti materi tako smešno, za zdaj ni znano.

Otroke bodo ločili

Zlorabljeni otroci trenutno še okrevajo v bolnišnici, kot smo že poročali , pa jih bodo po odpustu ločili. Mlajših šest bodo nastanili v dve rejniški družini, starejših sedem pa bo živelo v domovih za otroke s posebnimi potrebami.