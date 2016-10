FOTO: Ju je lovača Dragana s seksom izmučila do smrti?

Fatalna Srbkinja Dragana Mihalković (45), ki jo je policija na Malti pred dnevi prijela zaradi misteriozne smrti dveh Britancev, nato pa izpustila, je po mnenju prijateljev preminulih moških morilka in lovača.

Dragano so prijeli prejšnjo sredo. Po burni noči, ki jo je preživel z njo, so namreč našli truplo 78-letnega upokojenca Nevilla Ayersa. Preiskava je pokazala, da sta popivala v baru. Osumljenka je imela pred tem razmerje z 68-letnim Davidom Grantom, ki je pred dvema letoma umrl na podoben način.

Policisti so Dragano prijeli, a so jo kasneje izpustili, saj niso imeli dokazov, da sta moška umrla zaradi nasilja. A prijatelji preminulih Britancev so prepričani, da je ženska monstrum, ki izkorišča moške.

Lovi stare in bogate turiste

»Ona je pošast, ki zasluži prezir. Mojega prijatelja Davida je zvabila v svoje življenje, se z njim zapijala in ga izčrpala, na koncu pa ubila. Pazite se te ženske. Ona je umazana žival, ki spada v zapor,« je zapisal na facebooku Davidov prijatelj Wayne.

Mihalkovićeva naj bi bila na Malti poznana kot ženska, ki išče sponzorja, starejšega moškega, s katerim se zapija in zabava. »Že več kot tri leta išče ljubimce po Malti. Smuka se okoli barov v okolici Bugibbe. Obiskuje igralnice, se vlači po mestu, poseda po lokalih, kramlja z ljudmi in se jim ponuja. To, kar je žigolo med moškimi, je ona med ženskami. Je zlo na dveh nogah,« je dejal vir in razkril, da jo je to sredo spet ujel na delu.

Spet v akciji

Dragana je po tem, ko jo je prijela policija, dejala, da je naredila vse, da bi pomagala Nevillu. Njeni sosedje pa razkrivajo, da so prizorišča, kjer se zadržujejo starejši moški, med njenimi rednimi točkami.

»Tam išče svoje žrtve. Najprej se z njimi napije, nato jih odpelje v svoje stanovanje in jih v postelji povsem izmuči. Običajno izbira upokojence, za katere misli, da imajo veliko denarja. Ona je res pošast, prava psi*a in debela krava,« so še dejali Grantovi prijatelji.