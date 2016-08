FOTO: To je zamejski Slovenec Aleks, ki ga je ubilo steklo v kampu

Dopust, ki ga je Tržačan Aleks Unussich preživljal v priljubljenem in lepo urejenem kampu Mon Perin v Balah blizu Rovinja, se je sprevrgel v neverjetno tragedijo. Hrvaška policija je sporočila, da je nesrečnik v sredo zvečer odšel v sanitarije, pri odpiranju steklenih vrat pa je kos razbitega stekla padel nanj in mu prerezal vrat. Štiriinštiridesetletnik je izkrvavel pred očmi dveletne hčerkice in žene, in čeprav so reševalci iz Rovinja na kraj nesreče prišli v samo 14 minutah in ga takoj začeli oživljati, je bilo zanj prepozno. Priče so povedale, da mu je takoj po nesreči še uspelo privleči se do počitniške prikolice, v kateri so bivali, a je v ženinem naročju umrl.



Povedali so tudi, da se Aleks Unussich sploh ni dotaknil vrat, ali se celo zaletel v njih, ampak da se je steklo razbilo samo od sebe in se raztreščilo na tisoče koščkov, ki so leteli daleč naokoli. In še, da je njegova hčerkica imela neverjetno srečo, da ni poškodovalo tudi nje. Morda jo je zaščitil prav oče s svojim telesom.



Direktor kampa Mon Perin Massimo Piutti je povedal, da mu ni jasno, kako se je lahko zgodila takšna tragedija, saj da bi morala biti steklena vrata odprta. Zapirajo jih samo pozimi, ko v kampu ni gostov.



Medtem ko hrvaška policija še preiskuje okoliščine, ki so vodile v tragedijo, pa smo izvedeli, da je bil Aleks Unussich slovenskega rodu, saj naj bi obiskoval srednjo šolo Srečka Kosovela v Opčinah, po poklicu je bil vodovodni inštalater.