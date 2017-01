FOTO: To je zaboj, v katerem je med žuželkami bivala triletnica

INDIANAPOLIS – Policisti ameriškega mesta v državi Indiana so bili zgroženi, ko so med hišno preiskavo v umazanem lesenem zaboju odkrili triletno deklico, poroča Daily Mail.

Policiste je o zadevi obvestil neznani vir, ko so prišli na kraj dogodka, pa so ostali brez besed. V lesenem zaboju, v katerem sta bila poleg nje le odejica in vzglavnik, je mirno ždela triletnica. Grozljivo pa je, da se je pod skromno plastjo blaga nahajalo leglo različnih žuželk, in nič ne kaže, da bi v njem bile luknje za svetlobo ali zrak. Policisti so ugotovili, da je bila deklica zaprta več ur dnevno, včasih celo zaklenjena.

»V svojem življenju še nisem videl česa tako groznega,« je povedal pretresen policist na kraju.

Takoj po grozljivem odkritju so možje v modrem aretirali devet ljudi, med njimi sta tudi dekličin oče, 25-letni Chris Short, in mačeha, 42-letna Donna Short.