FOTO: To je Stjepan (19), ki je zaklal starše in sedel poleg njih

POKUPSKO – Kot smo že poročali, se je na Hrvaškem zgodila družinska tragedija . V družinski hiši v bližini Pokupskega pri Veliki Gorici je 19-letni Stjepan Š. z nožem do smrti zabodel očeta in mater. Oba sta bila stara okoli 50 let. »V hiši so policisti našli sina, kako sedi zraven njiju,« je povedal eden od vaščanov.

Stjepana so policisti že prijeli, motiv za strašno dejanje pa še ni znan. Hrvaški mediji so tudi že objavili fotografijo domnevnega morilca.