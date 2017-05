FOTO: To je obraz zla! Bil je zagrizen navijač Uniteda, potem si je pustil brado

MANCHESTER – Salman Abedi (22), krivec za bombni napad na dvorano Manchester Arena, kjer je umrlo 22 ljudi , se je tedne pred napadom »čudno obnašal«, je za Daily Mail potrdila njegova soseda. Tudi drugi njegovi znanci pravijo, da je v zadnjem času na cesti glasno kričal muslimanske molitve. Pozno v ponedeljek pa se je razstrelil v množici mladih, ki so odhajali s koncerta ameriške pevke Ariane Grande.

V torek zjutraj je Islamska država prevzela odgovornost za napad in obenem napovedala nove. V njenem imenu so zapisali, da je »eden od vojakov kalifata zasejal bombo na srečanju križarjev«, vendar pa niso podali nobenih dokazov, da je Abedi z njimi neposredno povezan.

Abedi je bil rojen v Manchestru, njegovi starši pa so na Otok zbežali iz Libije v času vladavine Moamerja Gadafija. Ima še dva brata in sestro. Nekateri člani njegove družine so se pred kratkim vrnili iz severne Afrike. Družina že najmanj 10 let živi v četrti Fallowfield v Manchestru. Na dan prihajajo podatki, da je bil Abedi že prej znan policiji. »Njegov brat Ismael je bolj odprt, Salman pa je bil bolj zadržan. Neverjetno je, da je to storil,« pravi eden od pripadnikov libijske skupnosti v Manchestru. The Guardian še piše, da je njegov oče poznan v skupnosti, trenutno pa se zadržuje v Tripolisu.

Tomorrow's front page: Suicide bomber was trained in terror by IS warlords pic.twitter.com/mMzK0wxgQO — The Sun (@TheSun) 23 May 2017

Abedijev nekdanji prijatelj iz šole Leon Hall (26) je dejal, da ga je nazadnje videl lani, ko si je Abedi pustil dolgo brado. »Nisva se pogovarjala, samo pokimala sva si. Ne spomnim se, da bi ga kdaj prej videl z brado.« Hall pravi, da je bil Abedi včasih vnet navijač Manchester Uniteda. Oba sta hodila v isto šolo, a stikov že dolgo nista imela: »Še kot otroka sva se sporekla. Brez posebnega razloga, a vedno je imel težave z obnašanjem. Ne morem reči, da mi je bil všeč.«