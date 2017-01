FOTO: To je napadalec, ki je na silvestrovo sejal smrt

ISTANBUL – Turška policija je objavila fotografije in video človeka, ki je osumljen strelskega napada na silvestrsko noč v turškem elitnem klubu, v katerem je ubil 39 oseb.

Turške oblasti so v okviru odkrivanju identitete napadalca aretirale osem oseb. »Odkrili smo prstne odtise, vemo tudi, kako terorist izgleda. Sledi postopek identifikacije,« je na novinarski konferenci dejal namestnik premierja Numan Kurtulmus.

UPDATE: Police in Istanbul release a new clear images of the suspected Reina club attacker who killed 39 people. pic.twitter.com/8D45y9qnMl — News_Executive (@News_Executive) 2 January 2017

Dodal je še, da je povsem jasno, da je upad turške vojske v Siriji razbesnel teroristične skupine in tiste, ki stojijo za njimi, a je nadaljeval, da se bo vojna akcija nadaljevala, vse dokler bo Turčiji pretila nevarnost. Ankara je pred približno štirimi meseci v sirijo poslala tanke in specialne enote v boj proti borcem Islamske države, da bi jih pregnala s svojih meja.

Odgovornost za brutalni napad, ki je trajal sedem minut, je že prevzela Islamska država. Umrlo je 39 oseb, najmanj 69 oseb je v bolnišnici, med njimi so tri osebe v smrtni nevarnosti. Več kot polovica žrtev je bilo tujcev. Med njimi so bili Izraelci, Francozi, Tunizijci, Libanonci, Indijci, Belgijci, Jordanci in državljani Savdske Arabije.