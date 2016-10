FOTO: To je najmlajši serijski morilec na svetu: dojenčka potolkel z opeko

NEW DELHI – Armadeep Sada velja za najmlajšega serijskega morilca na svetu. Star je osem let in prihaja iz Indije, ubil naj bi bil tri otroke, med njimi tudi svojo sestrico, ki je bila stara le osem mesecev. Ko ga je policija zasliševala o umorih, se je le smejal in prosil za pecivo.

Čez nekaj časa je le priznal grozljiva dejanja, poleg svoje sestre pa je umoril še šestmesečnega bratranca in sosedovega dojenčka, ki ga je potolkel z opeko.