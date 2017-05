FOTO: To je moški, ki je zapeljal v množico: mislil je, da bo konec sveta

NEW YORK – Policija je takoj po napadu prijela 26-letnega Richarda Rojasa, ki je zapeljal v množico pešcev na Times Squaru.

Rojas je kasneje priznal, da je nameraval narediti samomor, vendar mu dejanje ni uspelo. Med dogodkom je bil pod vplivom drog, po poročanju tujih medijev naj bi bil goreč pripadnik scientologije, religije, ki jo nekateri označujejo za kult. »Mislil sem, da se bliža konec sveta,« je napadalec povedal policiji.

This is the man Richard Rojas arrested driving a car through Times Square pic.twitter.com/pDTSEKiepI