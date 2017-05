FOTO: To je mama iz pekla, ki je ubila lasnega sina Denisa (3)

PULJ – Puljanka Chiara Pašić (32) je v torek zvečer skupaj z mladoletnim dekletom (14) v enem izmed stanovanj zadavila svojega komaj triletnega sina Denisa.

Trupelce nič krivega dečka so nato prenesle na obalo, kjer so ga pustile v plitvini, je po obširni preiskavi zaključila istrska policija. Da bi prikrila zločin je domnevna detomorilka, še oteževala delo policije in sama prijavila lastnega sina.

Policija je prav tako kazensko ovadila njenega prijatelja (29) zaradi ne prijave kaznivega dejanja. Moški naj bi vedel, da so ubile otroka, a je o vsem skupaj molčal in ji pomagal pri brisanju sledi, poročajo domala vsi hrvaški mediji.

Tudi 14-letnica je stara znanka policije. Nedavno je bežala iz popravnega doma in celo prijavila lažno posistvo. S Chiaro je našla skupen jezik, potem ko je pričela paziti na njenega sina, medtem ko se je mama zabavala naokoli. Tudi šokirani sosedje o domnevni detomorilki ne najdejo lepih besed. »Za otroka se ni brigala,« so enotni.

Chiari Pašić za umor lastnega otroka grozi najvišja kazen na Hrvaškem, 40 let zapora.