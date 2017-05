FOTO: To je Danijel, ki je pred turisti ustrelil svojo bivšo in njenega fanta

VRSAR – Popoldne je v Vrsarju odjeknilo streljanje, o čemer smo že poročali , zdaj pa so hrvaški mediji objavili nekaj več podrobnosti o incidentu.

Policija še išče Danijela Brnosa (30), ki naj bi ustrelil 19-letno dekle in 23-letnega fanta. V času streljanja je bil oblečen v sivo majico s kapuco, s kraja dejanja pa naj bi se odpeljal v temnem avtomobilu športne izvedbe, domnevno znamke BMW.

Najprej pomislili, da pokajo petarde

Policija vse meščane poziva, naj jim s svojimi informacijami pomagajo poiskati strelca, hrvaški mediji pa medtem poročajo, da se je streljanje zgodilo pred očmi kakšnih 50 turistov, ki so potem v paniki začeli bežati. »Bili smo na balkonu, nato pa smo zaslišali strele. Najprej smo mislili, da so petarde, potem pa smo zaslišali kričanje ranjenega dekleta in turistov, ki so se precej vznemirili. Šele nato smo ugotovili, kaj se je zgodilo, napadalec pa je vmes že pobegnil,« je dejala ena od prič.

Motiv za napad naj bi bilo ljubosumje, saj naj bi bila 19-letnica bivša ljubimka strelca, 23-letnik pa njen novi fant.

Poškodovana sta trenutno v puljski bolnišnici, po informacijah pa imata poškodovani glavi, vrat in prsni koš. Očitno je Danijel izstrelil več krogel, ki pa na veliko srečo niso poškodovale vitalnih organov mladega para. Njuni življenji tako nista ogroženi.