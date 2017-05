FOTO: To je avtor igre, ki najstnike nagovarja k samomoru

SANKT PETERBURG – Mladenič, ki se je domislil grozljive samomorilske igre , Philipp Budeikin (21), je priprt. V ruski zapor, kjer se trenutno nahaja, pa mu obsedene najstnice pošiljajo obupana ljubezenska pisma. Philipp je obtožen, da je k samomoru spodbudil vsaj 16 srednješolk, potem ko so sodelovale v igri Modri kit, ki se je hitro razširila po spletu. Mladenič je vse obtožbe priznal in dejal, da so žrtve pravzaprav biološki odpad, s to igro pa naj bi očistil družbo.

Igra nagovarja labilne najstnike, da v roku 50 dni izpolnijo različne naloge. Med njimi so gledanje grozljivk, bedenje pozno v noč, samopoškodbe in samomor.

V ruskem zaporu Kresti v Sankt Peterbugu, kjer Philipp od novembra čaka na sojenje, so povedali, da je mladenič prejel že kup ljubezenskih pisem. Z zakonom mu ne morejo preprečiti njihove izročitve niti tega, da bi na njih odgovarjal.

Igro je pilil od leta 2013

Psihologi pravijo, da najstnice, ki so se zaljubile vanj, niso bile deležne dovolj ljubezni in pozornosti svojih staršev, kar mladenič s pridom izkorišča za izpolnjevanje svojih norih idej.

Nekateri ocenjujejo, da je v tej nevarni igri sodelovalo več kot 100 ruskih mladoletnic, ki so postale obsedene s sodelujočimi v spletni skupini VKontakte.

Preiskovalci so še razkrili, da je mladenič dobro vedel, kaj mora narediti, da bo dosegel želeno. Vse se je začelo leta 2013. Od takrat je izpopolnjeval svojo taktiko. S svojimi pomočniki je v skupine privabil najstnike, s katerimi je delil video posnetke. Cilj je bil pritegniti čim več otrok in oceniti, kateri izmed njih so najprimernejši za psihološke manipulacije. Vedeli so, da bo v skupini 20 tisoč ljudi le 20 takih. Nadeli so jim ime »psihološki odpad« in jih spodbujali k samomoru. Mlade so nagovarjali k rezanju zapestij, hoji po robu zgradb, maltretiranju živali.

Vse skupaj pa so morali tudi posneti, saj so tako dokazali, da so nalogo res izpolnili. Preden so mladostniki naredili samomor, pa jim je administrator strani ukazal, da morajo izbrisati vso dejavnost in sporočila na strani.