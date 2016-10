FOTO: Jasmina, čistilka iz Maribora, ubita v postelji

MARIBOR, NIŠ – Mestno naselje Medoševac pri Nišu na jugu Srbije je od ponedeljka zjutraj prizorišče grozljivega zločina. Žrtev je Jasmina Živković, ki je vsaj 10 let živela in delala pri nas na Štajerskem. Sosedje, s katerimi smo govorili, so povedali, da sta 52-letni Goran in 48-letna Jasmina delala v Mariboru in okolici, on kot varilec, ona kot čistilka. Pred njuno hišo v Ulici Moše Pijade v Medoševcu je bil v ponedeljek dopoldne še parkiran renault z mariborsko registrsko tablico.



Vsa krvava



Po nekaterih navedbah naj bi zakonca še delala pri nas, po drugih naj bi se že vrnila domov. Živkovićeva naj bi s sinom Markom prišla v Srbijo na poroko, ki je bila minuli konec tedna. Sin je v ponedeljek zjutraj odšel na avtobus za Slovenijo, na postajo ga je pospremil oče Goran.

Povezane vsebine Na Moše Pijada zjutraj našli mrtvo Jasmino, mož Goran ranjen

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.