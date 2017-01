FOTO: Izginila 20-letnica: napisala le, da so jo spet ustavili policisti

KANSAS CITY – Starši 20-letne Toni Anderson preživljajo pravo nočno moro. V nedeljo ob 4.42 se je zadnjič javila prijateljici in zapisala: »OMB spet so me ustavili policisti.« Na prijateljičino vprašanje, zakaj se je to zgodilo, ni odgovorila, ampak se je za njo izgubila vsaka sled.

Študentka Toni je delala v baru, ko je zaključila, se je na poti domov najprej ustavila na bencinski črpalki in nato poslala prijateljici sporočilo. Prijateljica Roxy je pojasnila, da je zapisala »spet« zato, ker se ji to dogaja ves čas.

Mudilo se ji je na črpalko

Policija v Kansasu je na začetku dvomila, da jo je res ustavil policist, a predstavnik policije je kasneje pojasnil, da so jo res ustavili zaradi neupoštevanje cestnih predpisov. Policistu naj bi dejala, da se ji mudi na bencinsko, ker vozilu zmanjkuje goriva. Po besedah Darina Snappa naj bi jo policist usmeril na bencinski servis in ji izrekel opozorilo ter celo spremljal, kako je ustavila na črpalki QuikTrip. »Po tem QuikTripu je, kot bi izginila.«

Toni bi se morala nato sestati s prijatelji, a se ni. Policija poskuša sestaviti koščke skrivnostnega izginotja. Tonijinega fanta pa preganjajo skrbi. »Vsakič, ko zapustim hišo, upam, da jo bom kje opazil,« je dejal. Dodal pa: »Bil je povsem običajen dan, le da se ni vrnila domov.«