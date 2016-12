FOTO: Iz vode potegnili prvo truplo, iščejo morebitne preživele

(Posodobljeno ob 12.13) Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je dejal, da so do sedaj našli že štiri trupla in da je bilo na letalu 93 ljudi. Sprva so poročali, da je bilo na strmoglavljenem letalu 92 ljudi, po prvih informacijah pa jih je bilo 91. Obrambno ministrstvo še ni navedlo možnih vzrokov za nesrečo. Ruska preiskovalna komisija pa je že preiskuje, če je prišlo do kršitev pravil varnosti v letalskem prometu. Trenutno zaslišujejo tehnično ekipo, ki je pripravljala letalo na vzlet. (STA)