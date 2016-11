FOTO: Iz maščevanja ubila svojega 17-mesečnega sina in očetu poslala posnetek

PENNSYLVANIA – ZDA je pretresla nova tragedija, v kateri je življenje izgubil 17-mesečni deček, ki ga je hladnokrvno ubila lastna mama, poročajo tuji mediji.

21-letna Christian Clark naj bi malčka umorila zaradi ljubosumja: prepričana je namreč bila, da jo dečkov oče vara, zato se mu je želela maščevati. Svoje kruto dejanje je očetu opisovala preko sporočil, fotografij in celo videoposnetkov, kljub temu pa oče ni odreagiral, da bi rešil dečkovo življenje.

»Ubila jih bom« ja zapisala

Policija poroča, da je v torek ob 21. uri ženska začela pisati sporočila otrokovemu očetu in ga obtožila nezvestobe. Poslala mu je tudi vrsto sporočil, v katerih je zagrozila, da bo otroka poškodovala. »Glej, ubila jih bom.«, »Nočem teh otrok«, »Tvoji otroci niso varni tu, nočem jih tu«, »Odgovori mi ali pa bom pristala v zaporu«. Zadnje sporočilo, ki mu ga je poslala ob 22.01 se je glasilo: »Ubila jih bom«, nekaj minut zatem pa je moški prejel nekaj srhljivih fotografij dveh otrok, 17-mesečnega Andrea in 2-letne Angele, iz katerih ni bilo razvidno ali sta otroka še živa. Kmalu pa se je situacija razjasnila: le dve minuti po prejetju fotografih je Christian poslala še video, v katerem je očetu povedala: »Glej, Angel je še živa in se poti, tvoj sin pa ne diha več.« Spodbudila ga je tudi naj video pošlje policiji ali ga objavi na facebooku ter naj pokliče rešilca, ker da je deček nedvomno mrtev.

Ni poklical rešilca

Hladnokrvni oče na njena sporočila najprej ni odgovarjal, nato pa ji je rekel naj kar sama pokliče policijo, če želi v zapor. Kljub prejetim fotografijam in posnetkom ni poklical ne policije, ne rešilca, policisti pa so potrdili, da je klic opravila mama, predvidoma potem, ko je očetu opravičila za umor.

Policisti so na kraj umora prihiteli 15 minut po njunem zadnjem sporočilu, dečka so takoj prepeljali v bolnišnico, a je zanj bilo že prepozno. Christian je priznala otrokov umor in povedala, da je njegovo glavo tiščala v posteljnino, dokler ni prenehal dihati.