FOTO: Identificirali 12 žrtev terorističnega masakra v Berlinu

MOČIJO O SPOLU IN STAROSTI

BERLIN – Identificirali so vseh 12 žrtev ponedeljkovega terorističnega napada v Berlinu, je potrdil nemški zvezni kriminalistični urad. Med mrtvimi je sedem Nemcev, preostale žrtve pa so češke, italijanske, ukrajinske, izraelske in poljske narodnosti.

Zaradi varovanja osebnih podatkov pristojni v uradu v Wiesbadnu niso razkrili spola ali starosti žrtev. So pa pojasnili, da med žrtvami ni otrok.

Že prej se je govorilo, da so med žrtvami Poljak, Italijanka, Izraelka in Čeh. Po informacijah revije Spiegel gre za šest moških in šest žensk.

V napadu je bilo hudo poškodovanih 53 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.