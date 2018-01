FOTO: Hrvati prijeli mater in sina iz Slovenije: ne boste verjeli, kaj sta počela

ZAGREB – Policija v Karlovcu je danes sporočila, da so prijeli 58-letno slovensko državljanko in njenega 22-letnega sina zaradi proizvodnje in prodaje mamil. Kot so pojasnili, so med preiskavo hiše v Ozalju nedaleč od Karlovca, ki je v lasti 58-letnice, zasegli priročni laboratorij ter sredstva in opremo za gojenje indijske konoplje.

Karlovška policijska uprava je na svoji spletni strani zapisala, da so v hiši, ko jo uporablja tudi 22-letnik, zasegli 32 rastlin indijske konoplje in 16 vrečk, v katerih je bilo nekaj več kot 800 gramov marihuane. Ozalj leži nedaleč od slovensko-hrvaške meje, približno 15 kilometrov od Metlike.

Policisti so zasegli mamila in opremo, fotografije dokaznega gradiva pa so objavili na svoji spletni strani. Žensko in njenega sina so danes prepeljali v pripor. Kazensko ju bodo ovadili zaradi proizvodnje in prodaje prepovedanih mamil.

Pomočnik načelnika policijske postaje v Ozalju Željko Jurčević je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da so položnice za elektriko za manjšo hišo, v kateri je bil laboratorij, znašale tudi do 6000 kun (800 evrov) mesečno. Ocenil je, da sta mati in sin mamila verjetno namenila za prodajo v Sloveniji in drugod, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.