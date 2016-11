FOTO: Grozljivo: učiteljica prodajala učenko za 10.000 evrov

HARKIV – Ukrajinska policija je aretirala 52-letno učiteljico, ki je želela prodati svojo 13-letno učenko. Novico je na facebooku (tudi fotografije) objavil celo ukrajinski minister za notranje zadeve Arsen Avakov. Policija je primer spremljala štiti mesece. Osumljena učiteljica je Galina Kovalenko, ki poučuje že več kot 20 let.

Galina je že našla kupca in tudi prejela predujem, kupec pa je namigoval na to, da bo deklica prodana za organe. Učiteljico so ujeli, ko je deklico odpeljala od pouka do kupcev – in takrat je posredovala policija. Če bo spoznana za krivo, jo lahko doleti do 12 let zapora, poroča BBC.