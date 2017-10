FOTO: Grozljivo: pohabljena in prisiljena v prostitucijo

SOFIJA – Velike podplutbe, buške, ureznine, poškodovane ustnice, vse to so posledice, ki jih je utrpelo mlado dekle. Fotografije je objavil avstrijski fotograf Norbert Ceipek, ki se je preselil v Bolgarijo, tam pa po upokojitvi odprl center za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi.

»Mlado dekle, staro dvajset let, je spoznalo mladega fanta, ki ji je obljubil ljubezen življenja in jo odpeljal na Nizozemsko,« je povedal Ceipek. Ko sta prispela v Haag, je spoznala, da jo bo poslal na ulico. Pretental jo je in silil v prostitucijo. Na ulicah je morala prodajati svoje telo skupaj s še eno Bolgarko in z dvema Nigerijkama. »Tega ni želela početi, a ves čas jo je pretepal in jo mučil, zato je trpela na ulici osem mesecev,« je dodal fotograf.

Zvodnik je dekleti odpeljal nazaj v Bolgarijo, obe sta poskušali pobegniti, eni je uspelo, drugi ne. To je moški ujel ter jo skoraj do smrti pretepel in porezal. Potem jo je odvrgel na cesto. V bolgarski bolnišnici so jo oskrbeli, a za nadaljnje zdravljenje ni imela denarja. Zatekla se je v zavetje Ceipekovega centra za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. On jo je poslikal in želi, da bi to delilo čim več ljudi. Da bi razkrinkali čim več tovrstnih kriminalcev.