FOTO: Goran dejal, da spi, a Jasmina je bil povsem krvava

NIŠ – Ko se je v hiši Živkovićevih v Medoševcu pri Nišu v ponedeljkovem dopoldnevu šele začela kriminalistična preiskava brutalnega umora 48-letne Jasmine, so se na prizorišče zločina iz bližnjega Doljevca pripeljali njeni objokani starši. Ravno pri njih je bila Jasmina skupaj z 52-letnim možem Goranom prejšnjega večera na obisku, tam naj bi tudi prespala, a sta si nato premislila ter se vrnila v Medoševac. Mučno tišino so rezali kriki obupane matere Srbijanke. »Kako so te mučili, kako so te ubili,« je ječala ženska, medtem ko je poskušala odriniti policiste, da bi se prebila do hiše, v kateri je na postelji ležala umorjena hčerka. »Joj, zakaj nisi ostala pri meni, bila bi še živa? Kdo ti je, duša moja, vzel življenje, reci to materi, kdo te je ubil? Kaj bo materi življenje, če tebe nima več?« Jasminin krvnik pa je najverjetneje ravno tisti, ki se je prikazoval kot druga žrtev domnevnih razbojnikov in Jasmininih morilcev, Goran namreč.



Ni spala, bila je mrtva



Pred časom sta Živkovićeva kupila napol zgrajeno hišo v Medoševcu in nadaljevala gradnjo. Pred petimi ali šestimi leti sta ostala brez službe v Nišu, zato sta odšla s trebuhom za kruhom v Maribor, kjer se je on zaposlil kot varilec, ona pa kot čistilka. V Sloveniji je z njima živel eden od sinov, drugi pa jih je občasno obiskoval. Živkovićeva sta se pogosto vračala v Srbijo in med enim takih obiskov se je zgodila tragedija.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«