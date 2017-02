FOTO: Golfisti zgoreli

MELBOURNE – Manjše letalo je kmalu po vzletu z letališča v avstralskem Melbournu strmoglavilo na nakupovalno središče, eksplodiralo in zagorelo. Umrlo je vseh pet ljudi na krovu, med njimi štirje ameriški turisti, golfisti, ki so bili na potovanju, enkratnem v življenju. Ameriška ambasada v Canberri je potrdila, da so v nesreči umrli Američani, melbournski časnik Herald Sun pa je poročal, da sta bila na letalu Greg De Haven, 70-letni upokojeni agent zveznega preiskovalnega urada (FBI) in odvetnik Russell Munsch, oba iz Teksasa, in še dva potnika.



To je najhujša letalska nesreča v avstralski državi Viktorija v zadnjih treh desetletjih. Iz Essendona so leteli proti tasmanskemu King Islandu, 55 minut južneje. Letališče, ki je namenjeno pretežno manjšim letalom, leži 13 kilometrov severno od Melbourna. Naenkrat je dvomotorni beechcraft treščil na trgovino Direct Factory Outlet, na srečo je bila ta še zaprta. Pilot Max Quartermain, 60-letni Avstralec z veliko izkušnjami, se je poskušal vrniti na letališče, a mu ni uspelo. Letel je tik nad avtocesto, na kateri je bilo v jutranji prometni konici polno vozil, tik pred strmoglavljenjem pa je izdal klic v sili. Vzrok za nesrečo še ni znan, najverjetneje je odpovedal motor.



Taksist Jason je poklical radijsko postajo in govoril o orjaški ognjeni krogli in kolesu, delu pristajalne opreme, ki je poskakovalo po avtocesti: »Videl sem letalo... treščilo je v stavbo in eksplodiralo. Skozi okno sem čutil vročino ognja, potem sem zagledal kolo, skakalo je po cesti in zadelo sprednji del taksija.« Prodajalka je dodala, da je bilo, kot bi eksplodirala bomba. »Ogenj je bil močan, niti blizu nismo mogli. Videli smo razbitine letala, tisto, kar je od njega ostalo,« je pripovedovala. Michael Howard, 29-letni vodovodni instalater, je ravno gledal skozi okno. »Nekaj modrega je padalo, potem pa je nenadoma nastala velika ognjena krogla. Kaj podobnega vidiš le še v filmih,« je dejal.