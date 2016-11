FOTO: Gasilci rešujejo preživele nogometaše

MEDELLIN – Po najnovejših informacijah naj bi v strmoglavljenju letala v Kolumbiji umrlo 75 potnikov, šest poškodovanih pa so reševalci prepeljali v bližnje bolnišnice, poroča Telegraf.

Tuji mediji poročajo tudi o tem, da bi se nesreča lahko končala še precej bolj tragično. Junaški pilot letala je namreč v sekundah po strmoglavljenju takoj odprl rezervoar za gorivo, da je to izteklo, in tako preprečil, da bi letalo eksplodiralo.

Foto del piloto que salvó varias vidas trás su hazaña de vaciar el tanque para que el avión no explotara.. ¡Que grande! #Chapecoense #Heroe pic.twitter.com/R93adrEGnt — Luge Skywalker (@lugelopez) 29 November 2016

Gasilci in reševalci, ki so prihiteli na kraj nesreče, so med razbitinami iskali preživele in jih na srečo našli več, kot so pričakovali. Po najnovejših podatkih naj bi šest nogometašev kluba Chapecoense nesrečo preživelo, prvi, ki so ga reševalci izvlekli iz razbitin, pa naj bi bil branilec Alan Ruschel, ki igra s številko 89. Drugi preživeli je vratar ekipe Markos Danilo, ki so ga prav tako prepeljali v bolnišnico, a podatka o tem, ali je v smrtni nevarnosti, še ni. Preživela vratar Danilo in branilec Ruschel sta na letalu sedela skupaj, kar potrjuje tudi fotografija, ki sta jo posnela pred tragedijo.