FOTO: Franjo in Ivanka se zaradi Luke (18) v Maribor ne bosta vrnila

VARAŽDIN – Ivanka in Franjo Bulin, tragično umrla v hudi prometni nesreči, ki jo je povzročil 18-letni Luka Ivec, sta sedela na motorju s slovensko registrsko številko. Kot se je izkazalo, sta zakonca, ki sta živela v Jurketincih pri Vidovcu, delala v Mariboru.

Odšla na dan, ko so pokopali njenega moža

Od Franja, ki je umrl v 44. letu starosti, so se svojci in prijatelji na pogrebu že poslovili v torek, njegova žena Ivanka pa se je nekaj dni borila za življenje, a je na dan, ko so pokopali njenega moža, ugasnilo tudi njeno življenje.

»Še vedno je težko verjeti, da takšni ljudje, motoristi, naši veliki prijatelji, ki so vedno pripravljeni pomagati, odhajajo od nas, a ne po lastni krivdi. Počivajte v miru, Rade in Marijana, Franjo in Ivanka, pazite na nas, tako kot ste v minulih letih,« je na facebooku motokluba, katerega člani so bili, zapisal njihov prijatelj. Ob besedilu je še pripel fotografije druženja v Goričanu izpred dveh tednov.

Objestnega 18-letnega voznika, ki je v ponedeljek povzročil hudo prometno nesrečo, so danes že pripeljali pred preiskovalno sodnico, ta pa mu je odredila 30-dnevni pripor.