FOTO: Francozi ustavili nov pokol? Med akcijo ranjen policist

PARIZ – Francoski notranji minister Bernard Cazeneuve je v četrtek zvečer sporočil, da so policisti ustavili tri ženske, ki so načrtovale nov pokol v Parizu, poroča CNN.

Ženske, ki jih je opisal kot radikalke, so aretirali v zvezi s plinskimi jeklenkami, ki so jih ta teden našli v avtu nasproti cerkve Notre-Dame. Med akcijo v pariški četrti Boussy-Saint-Antoine je bil ranjen policist. Ena izmed treh žensk ga je med aretacijo napadla z nožem in ga ranila v ramo, v spopadu pa je bila ranjena tudi sama.

V avtu, ki so ga v nedeljo našli pred katedralo, je bilo šest polnih in ena prazna jeklenka. Vozilo naj bi bilo last očeta dveh deklet, ki je hčerki pred aretacijo prijavil kot pogrešani osebi.