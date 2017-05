FOTO: Fotografije, ob katerih je umolknil svet: med žrtvami ženske, otroci, novinarji ...

KABUL – Poročali smo že o enem najhujših napadov v afganistanski prestolnici Kabul, kjer je v današnji eksploziji tovornjaka bombe v diplomatski četrti po zadnjih uradnih podatkih umrlo najmanj 80 ljudi, še 350 je bilo ranjenih . Silovito eksplozijo je bilo moč čutiti več sto metrov daleč, med žrtvami pa so v glavnem civilisti, tudi številni otroci in ženske.

Britanska medijska hiša BBC je sporočila, da je bil v napadu ubit tudi afganistanski voznik avtomobila, ranjeni pa štirje novinarji BBC, ko jih je peljal v njihov urad. Novinarji so v bolnišnici, a njihova življenja niso ogrožena. Dodali so, da je voznik Mohamed Nazir za afganistansko dopisništvo BBC delal več kot štiri leta in da je za seboj pustil mlado družino.

Tovornjak bomba je v času jutranje konice malo po 8.30 eksplodiral na trgu Zanbak, ki ga obdajajo številna veleposlaništva, afganistanska vladna poslopja in sedež zveze Nato.

Število žrtev bo še naraščalo ...

Poročajo o gmotni škodi na več veleposlaništvih, o pomembnejši med drugim na sto metrov oddaljenem indijskem in 300 metrov oddaljenem nemškem. Kot je povedal nemški zunanji minister Sigmar Gabriel v Berlinu, je bil ubit afganistanski varnostnik veleposlaništva, več članov osebja pa je ranjenih.

Dva lažje poškodovana sta med osebjem japonskega veleposlaništva, o gmotni škodi poročajo s francoskega in bolgarskega veleposlaništva.

Od tovornjaka cisterne je ob eksploziji ostalo le malo, na kraju pa je po poročanju tujih tiskovnih agencij videti številna trupla, nad območjem se dviga črn dim. Poškodovanih ali uničenih je več kot 50 vozil.

Priče opisujejo prometne zamaške na ulicah prestolnice, medtem ko so ranjeni in šolarji poskušali v paniki priti na varno. Moški in ženske so se prebijali mimo varnostnih sil na nadzornih točkah, da bi poiskali svojce.

Več kot pol ure po napadu so reševalna vozila s kraja napada še vedno vozila ranjene. Reševalci še vedno izpod ruševin rešujejo preživele, gasilci pa poskušajo omejiti požare v več poslopjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Afganistanske oblasti so sporočile, da je bilo ubitih najmanj 80 ljudi in 350 ranjenih, med njimi veliko žensk in otrok. Število žrtev bo še naraščalo, saj so številni pokopani pod ruševinami, so opozorili.

At least 80 were killed and 300 others were injured in a blast near foreign embassies in Kabul, Afghan officials say https://t.co/4T92volYjd pic.twitter.com/tqnyr8L69X — CNN (@CNN) 31 May 2017

Ljudi so pozvali k darovanju krvi, saj jo bolnišnice nujno potrebujejo.

Spomladanska ofenziva talibanov?

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, zgodil pa se je med spomladansko ofenzivo talibanov in po tem, ko so v Kabulu odgovornost za več napadov, nazadnje 3. maja, prevzeli tudi skrajneži Islamske države.

Talibani so sicer današnji napad že obsodili in zanikali vpletenost, a kot poudarja AFP, odgovornosti za napade, ki zahtevajo veliko civilnih žrtev, talibani običajno ne prevzemajo.

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je obsodil »strahopeten napad med svetim mesecem ramazanom na nedolžne civiliste med vsakdanjimi opravki«. »Teroristični napad v Kabulu« je obsodil tudi izvršni vodja države Abdulah Abdulah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Harrowing images coming from Kabul, where at least 80 people have been killed by a truck bomb https://t.co/x8uHWLojnL pic.twitter.com/GsOG7WZn11 — Anup Kaphle (@AnupKaphle) 31 May 2017

UPDATE: A spokesman for the Taliban tells Al Jazeera that the group is not responsible for the #Kabul attack https://t.co/1W5lDAcbtl pic.twitter.com/pQRKkGN3Ju — Al Jazeera English (@AJEnglish) 31 May 2017

Napad je obsodil tudi sosednji Pakistan, ki je poudaril, da »trdno stojijo za afganistanskimi brati v tem času žalovanja in bolečine«. Obsodil ga je tudi indijski premier Narendra Modi.

Ameriški obrambni minister Jim Mattis pa je opozoril, da v Afganistanu tuje in afganistanske sile čaka še eno težko leto.