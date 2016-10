FOTO: Fatalna Dragana: Britanca sta se z njo zabavala do smrti?

VALLETTA – Policija na Malti je vzela prostost državljanki Srbije Dragani Mihaljković (45), potem ko sta v njenem stanovanju umrla dva starejša Britanca. Bremenil jo je sum, da se je z njima »zabavala« do smrti. Tako je Neville Ayers (78) umrl prejšnji teden, obdukcija je pokazala, da se je zadušil, vendar obstaja možnost, da je bila smrt naravna. Ob njegovem truplu so našli 10.000 funtov v gotovini. V istem stanovanju je v februarja preminil tudi David Grant (68), tudi takrat je policija ugotovila, da ni bilo nobenih sumljivih okoliščin glede smrti.

Kot poroča britanski The Sun, so detektivi že izključili možnost, da gre za kaznivo dejanje, zato je bila Dragana izpuščena po plačilu varščine. Kot je še zapisano, se je aretirana po navadi z moškimi zabavala v bližnjem lokalu, kjer so se napili, zabava pa se je nato nadaljevala v njenem stanovanju. Policija je celo prepričana, da sta omenjena moška uživala z njo, vse dokler nista umrla od izčrpanosti.

Dragana Mihaljković. Vir: The Sun

Mislila je, da gre za sestro

»Kot kaže, jo vzburjajo starejši moški. Nekateri so bili na pogled tako krhki, da sem mislil, da bodo že v klubu doživeli infarkt. Mogoče pa so želeli umreti na takšen način,« je eden izmed domačinov še povedal za The Sun in dodal, da je Dragana vseskozi prežala na starejše moške z namenom, da ji kupujejo alkohol, cigarete in kondome.

Partnerica preminulega Ayersa Jasmine pravi, da se ji je ta oglasil dan pred smrtjo in rekel, da je zamudil na avion. To je bilo na njegov usodni 78. rojstni dan, ki se ga je odločil proslaviti v družbi fatalne Dragane. Ta se brani, da ni vedela, da je bil Ayers v partnerski zvezi, menda je mislila, da je Jasmine njegova sestra.