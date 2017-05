FOTO: Evakuacija operne hiše

Sredi prvega dejanja slovite Donizettijeve opere L'Elisir D'Amore se je v londonski kraljevi operi zaslišal alarm. Tako nastopajoči kot gledalci so panično bežali iz stavbe v središču britanske prestolnice.

Na stotine ljudi, obiskovalcev ter igralcev v kostumih je preplavilo ulico pred opero. Na twitterju pa so mnogi objavljali fotografije in pisali o evakuaciji.

Kaj je bil vzrok za preplah, ni znano, londonski gasilci pa so sporočili, da niso prejeli klica na pomoč.

Fire alarm at @RoyalOperaHouse midway during L'elisir D'amore first act. Everyone on the street. pic.twitter.com/T2MUhhe6Sf — Marcus Green (@salvationssongs) May 30, 2017

Fire evacuation at the @RoyalOperaHouse! Company in the street pic.twitter.com/Lb05I9Aery — Imogen Wilson (@ImoEdenWilson) May 30, 2017