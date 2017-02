FOTO: Dvignjen jez usoden za študentko

Enaindvajsetletna Rachael Louise De Jong je s tremi prijateljicami uživala v osvežujoči vodi največje novozelandske reke Waikato, ko se je nenadoma oglasila sirena z bližnjega jezu Aratiatia. Pet minut pozneje je začela reka naraščati, saj so z jezu začeli spuščati vodo, in dekleta so se zatekla na potopljeno skalo sredi reke. Ko so se hotele rešiti na večjo skalo sredi brzic, kjer jih je čakal za zdaj neimenovani moški in jih vlekel iz čedalje bolj divje vode, je Rachael odneslo. Policisti so jo mrtvo v tolmunu nižje ob reki našli šele ponoči.



Tragedijo sta z opazovalne ploščadi z grozo spremljala nemška turista Katrin Taylor in Kevin Klau, ki sta policistom in lokalnim medijem povedala, kar sta videla. Moški je dvema dekletoma pomagal zlesti na večjo skalo, ko pa je iz vode vlekel tretjo, je odneslo tudi njega. Nazadnje je voda odplaknila še četrto dekle, ki je še ostalo sredi deroče reke. Kdo je bil kdo, nista znala povedati, saj sta bila predaleč, sta pa naredila nekaj fotografij. Vmes je nekdo poklical reševalce. Preostali plavalci so preživeli, dve dekleti pa so morali zaradi poškodb odpeljati v bližnjo bolnišnico.



Rachael je študirala na tehnični univerzi v Aucklandu. Njeni bližnji, zgroženi nad strašno novico o njeni smrti, so povedali, da je bila prečudovito in zabavno dekle, ki je znala vsakogar spraviti v dobro voljo. »Bila je moj navdih, moja najboljša prijateljica in najpopolnejša sestra, kar bi si jih lahko želel. Niti opisati ne morem, kako te bom pogrešal in kako krivično je, da te ni več med nami,« je zapisal njen brat. Sožalje njeni družini je izrekel tudi prodekan univerze Derek McCormack, ki je dodal, da je bila Rachael »znana kot bistra, dobrovoljna, prijazna in vestna članica študentske skupnosti, ki so jo spoštovali tako študenti kot profesorji«.



Vodstvo družbe Mercury Energy, ki upravlja jez Aratiatia, je sporočilo, da je sprožilo preiskavo dogodka, poudarilo pa je, da v poletnem času iz jezu spuščajo vodo štirikrat na dan, in sicer ob 10., 12., 14. in 16. uri, pet minut prej pa vedno zatuli sirena. Pod jezom so postavljene ograje in številne opozorilne table.



To je že sedma utopitev v novozelandskih vodah v zadnjih petih dnevih, letos pa je utonilo že 18 ljudi. Reka Waikato je še posebno nevarna: v lanskem letu je v njej in v njenih jezerih umrlo 17 ljudi. Vodja novozelandske agencije za varnost voda Jonty Mills je izjavil, da je treba biti ob rekah še posebno previden: »Ljudje morajo poznati lokalne razmere in jih upoštevati. Preden gredo plavat, morajo vedno preveriti, kakšen je vodostaj, nikoli pa ne bi smeli v vodo sami.«