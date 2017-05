FOTO: Družinska grozljivka: ženi prerezal vrat, truplo pospravil v kovček

ONTARIO – Šokanten zločin, ki se je zgodil v kanadskem mestu, pretresa lokalne in svetovne medije. Mohammed Shamji je bil vrhunski nevrokirurg, ki je imel težave z nadzorovanjem jeze, njegova žena Elen Fric pa je bila družinska zdravnica. Njuna zgodba se je zdela pravljična, vse dokler niso Elen našli v kovčku, odloženem ob reki, poroča Slobodna Dalmacija.

Elenina starša prihajata iz sosednje Hrvaške in že od vsega začetka nista bila navdušena nad zetom. Elen je na lastni koži občutila, da ima mož težave z obvladovanjem jeze, ko jo je leta 2005 prvič fizično napadel. Dolgo sta poskušala rešiti svoj zakon, čeprav je Mohammedovo ljubosumje vse bolj vrelo in je hotel imeti vedno več nadzorna nad svojo ženo. Lani je Elen zahtevala ločitev in to je bila kaplja čez rob. Našli so jo umorjeno ob reki Humber v Ontariu, zaprto v kovček in pretepeno do neprepoznavnosti. Truplo je bilo tako močno poškodovano, da je mama ni prepoznala. Šele očetu je to uspelo. »To je moja hči,« je potrdil v solzah.

Shamjija je policija prijela in obtožila naklepnega umora.