FOTO: Drama na koncertu: odkrili kombi s plinom, dogodek odpovedali

ROTTERDAM – Koncert ameriške skupine Allah-Las v Rotterdamu so prekinili, saj so s strani španske policije prejeli namige o morebitnem terorističnem napadu, poroča Sky News. Tamkajšnji župan Ahmed Aboutaleb je javnosti razkril, da so v bližini odkrili kombi španskih oznak, v katerem so bile plinske bombe. Voznika so pridržali, ustrezne službe pa preiskujejo, ali je do grožnje dejansko prišlo. Zaenkrat pa ugotavljajo, da povezav med napadi v Španiji, ki so se zgodilo 17. avgusta, in incidentom na Nizozemskem ni.

Odločitev, da koncert odpovedo, je padla ob 19. uri, medtem ko so se vrata kocenrtne dvorane Maasilo odprla uro prej.