FOTO: Domen (34) je umrl pod snegom

COURMAYEUR, LJUBLJANA – S strehe Evrope, 4808 metrov visokega Mont Blanca, pogosto prihajajo žalostne novice o tragedijah. Gora je namreč zelo priljubljen cilj gornikov vsega sveta, ki ga naskakujejo po navadi s francoske strani, kjer je pristop najlažji. A včeraj je bela smrt kosila na italijanski strani masiva Bele dame, na ledeniku Brouillard ob vznožju južne stene Mont Blanca. Po zelo kratki reševalni akciji so globoko pod snegom, v okoli deset metrov globoki ledeniški razpoki, našli 34-letnega slovenskega alpinista Domna Kastelica in njegovega italijanskega soplezalca, dve leti starejšega Danieleja Colomba iz Sestri Levanteja. Prekrita sta bila z dvometrsko plastjo snega.



Od sobote tišina



Kot je doslej znano, sta alpinista svoj vzpon začela v petek zjutraj v Courmayeurju, kjer so našli njun avto. Nato naj bi se po dolini Val Veny povzpela do koče Monzino na 2590 metrih nadmorske višine in tam prespala v zimski sobi, ki je odprta za alpiniste vse leto. Naslednjega dne naj bi se povzpela do bivaka višje na gori, vendar se od sobote naprej nista več javljala domačim. Ker je v visokogorju običajno, da ni signala ali zmanjka energije, so iskalno akcijo sprožili šele v sredo, takrat, ko bi se morala že vrniti z gore. Izvedeli smo, da so gorsko reševalno službo iz Aoste obvestili Danielejevi starši in Domnovo dekle.

