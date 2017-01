FOTO: Depresivni učenec  streljal na elitni šoli

CUIDAD DE MEXICO – V sredo so v Moterreyu v Mehiki na zasebni dvojezični šoli odjeknili streli, v glavo so bili ranjeni učiteljica Cecilia Solis in dva učenca. Guverner države Nuevo Leon Jaime Rodriguez je pozneje povedal, da je bilo 15-letnemu napadalcu, sicer učencu te šole, ime Federico Guevara. Fant se je zdravil zaradi depresije, motiv za njegovo dejanje pa še ni znan.



Učiteljico, 14-letnico ter njenega 15-letnega sošolca so odpeljali v bolnišnico v kritičnem stanju. Še en učenec je bil ranjen v roko, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Obstaja tudi videoposnetek dogodka, na katerem lahko vidimo 24-letno učiteljico, ki med otroke deli liste papirja. Otroci sedijo za mizo, ko se začne streljanje. Učiteljico zadene v hrbet, tedaj pa se otroci prestrašeno skrijejo pod mize. Napadalec nato strelja po učilnici. Dva otroka iz neposredne bližine ustreli v zatilje. Nato se fant postavi na sredino učilnice in se poskuša ustreliti v glavo, a zgreši ali pa mu zmanjka nabojev. Počasi se sprehodi do nahrbtnika, vstavi naboje v pištolo, nekaj reče sošolcem, ki začnejo panično bežati skozi vrata, se ustreli v glavo in pade po tleh. V učilnici je popolni kaos, mize in stoli so prevrnjeni, povsod je polno krvi.



Napadalec je v bolnišnici umrl, drugi pa še borijo za življenje. Očitno je uporabil pištolo majhnega kalibra. Napadalčevi svojci so se odločili, da bodo darovali njegove organe. Dogodek je ostro obsodil tudi mehiški predsednik Enrique Peña Nieto. Policija trenutno preiskuje, kdo je objavil posnetke napada, saj je to kaznivo. Predvidevajo, da je fant pištolo prinesel od doma. V Mehiki sicer že nekaj časa ni bilo primera streljanja v šoli, leta 2004 je 13-letnik ustrelil 14-letno sošolko v glavo in jo močno ranil, leta 2014 pa je 15-letnik ustrelil 13-letnega sošolca.