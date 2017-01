FOTO: Dečkovo srce  vrgel pred šolo

NEW DELHI – Indijski najstnik je obtožen strahotnega zločina: da bi zadovoljil svoja kanibalistična nagnjenja, naj bi obglavil otroka, pil njegovo kri, potem truplo razrezal na šest delov, srce pa vrgel na šolsko igrišče v vasi Dugri (v indijski državi Pundžab). Morilec Deepuja Kumarja je ostanke trupla stlačil v vreče za smeti in jih odpeljal s kolesom. Sorodniki devetletne žrtve še vedno ne poznajo motiva morilca, ki je živel nedaleč proč, oba, žrtev in morilec, sta otroka migrantskih delavcev.



Indijska policija je sporočila, da je 16-letnik umor že priznal in povedal, kot pišejo indijski mediji, da je jedel dečkovo meso. Namestnik šefa policije Bupinder Singh je za lokalni časnik povedal: »Gre za kanibalizem, fant hrepeni po človeškem mesu. Povedal nam je, da si pogosto želi jesti surovo piščančje meso. Včasih si je želel pojesti kar svoje ude.« Potem ko je devetletnika umoril in razkosal, se je vrnil domov in se menda vedel povsem običajno. Menda je celo pripravil obed za očeta, s katerim sta bila sama doma, mati in starejši brat sta bila v Čandigarju. Osumljenec je detektivom še dejal, da je žrtvi obljubil vrv za spuščanje zmaja; ko sta bila sama, ga je zadavil, slekel do golega in z ostrim vrtnarskim orodjem razkosal na šest delov. Te je potem pospravil v plastične vrečke in jih s kolesom razvozil do smetnjakov v okolici. Srce so našli pod cisterno v šoli, policiji je povedal, da je sovražil tamkajšnje učitelje in je hotel omadeževati njihovo ime.



No, storilčevi sorodniki zanikajo policijsko razlago in so prepričani, da je imel pomoč. Njegov starejši brat je povedal: »Policija je brata prisilila, da je priznal zločin. Policiji je povedal, da ga je lastnik stojnice s piščanci prosil, naj mu pripelje Deepuja.«